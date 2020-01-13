Новости 13 января: возмущение "ЕС", дело против Трубы

В "ЕС" возмущены, что Зеленский не комментирует роль России в трагедии самолета, у Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы — новости, которые были актуальны 13 января.

О возмущении "ЕС"

Сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко обвинила команду президента Владимира Зеленского в ненадлежащей реакции на катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

О Трубе

В Офисе генерального прокурора Руслана Рябошапки начали досудебное расследование относительно действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

На месте катастрофы украинского боинга в Тегеране наши спасатели провели работы по исследованию обломков самолета, часть из них возвращается в Украину.

Министр культуры Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.

Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде.

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

После убийства в Херсонской области из Каховского отдела полиции уволили трех полицейских, трех отстранили, еще к трем применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.