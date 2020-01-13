В "ЕС" возмущены, что Зеленский не комментирует роль России в трагедии самолета
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила команду президента Владимира Зеленского в ненадлежащей реакции на катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Источник: выступление Геращенко на согласительном совете Верховной Рады
Прямая речь: "Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "слуги" отправились на отдых. Народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке. Когда надо было уже работать штабу соответствующему, силовой блок, профильные министры, высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на соответствующие заседания (на самом деле, день – ред.).
Возникает много вопросов, кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав неправильно позицию украинской стороны в этой трагедии.
Все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики. Даже средневековым ятулам хватило три дня для того, чтобы все-таки признать, что они сбили самолет.
Российская Федерация 5 лет делает все, чтобы уйти от ответственности за сбитый MH17. И сейчас украинские власти пытаются в этом им содействовать, когда отдают Цемах, причастного к сбитию (малазийского) "Боинга", в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом".
Детали: Геращенко убеждена, что Украина должна "требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану – в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов".
Также, по ее мнению, следует требовать создания специальной международной группы и создать специальную группу в Украине по подготовке иска к Ирану.
Геращенко упрекнула Зеленского в том, что он поздравил Путина с Новым годом, но не упомянул о том, что "российская сторона не выполнила ни одного пункта из последнего саммита "нормандского формата" в Париже": до 31 декабря так и не объявили режим тишины, в этом году погибли уже 4 защитника и десятки ранены, Россия выдала Украине несколько десятков человек – но не выдала еще сотни.
Она также требует, чтобы на этой неделе Верховная Рада наконец-то узаконила статус заложников, политзаключенных и военнопленных – чтобы люди, которые вернулись после пыток, получили соцгарантии.
Этому предшествовало: Через три дня после трагедии с пассажирским самолетом в Тегеране Иран признал, что сбил его. Сперва Иран отрицал это.
Источники в Пентагоне, разведках США и Ирака завили, что в украинский самолет якобы попала зенитно-ракетная система земля – воздух "Тор-М1", произведенная в России.
Также появились слухи, что перед катастрофой самолета МАУ в Тегеране Зеленский мог тайно встретиться в Омане с российской делегацией, – и предположение, что иранцы могли сбить пассажирский лайнер в сговоре с россиянами, потому что украинский президент не согласился на требования последних по Донбассу.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в котором было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- "Черные ящики" сбитого в Тегеране самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)