В "ЕС" возмущены, что Зеленский не комментирует роль России в трагедии самолета

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила команду президента Владимира Зеленского в ненадлежащей реакции на катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Источник: выступление Геращенко на согласительном совете Верховной Рады

Прямая речь: "Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "слуги" отправились на отдых. Народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке. Когда надо было уже работать штабу соответствующему, силовой блок, профильные министры, высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на соответствующие заседания (на самом деле, день – ред.).

Возникает много вопросов, кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав неправильно позицию украинской стороны в этой трагедии.

Все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики. Даже средневековым ятулам хватило три дня для того, чтобы все-таки признать, что они сбили самолет.

Российская Федерация 5 лет делает все, чтобы уйти от ответственности за сбитый MH17. И сейчас украинские власти пытаются в этом им содействовать, когда отдают Цемах, причастного к сбитию (малазийского) "Боинга", в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом".

Детали: Геращенко убеждена, что Украина должна "требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану – в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов".

Также, по ее мнению, следует требовать создания специальной международной группы и создать специальную группу в Украине по подготовке иска к Ирану.

Геращенко упрекнула Зеленского в том, что он поздравил Путина с Новым годом, но не упомянул о том, что "российская сторона не выполнила ни одного пункта из последнего саммита "нормандского формата" в Париже": до 31 декабря так и не объявили режим тишины, в этом году погибли уже 4 защитника и десятки ранены, Россия выдала Украине несколько десятков человек – но не выдала еще сотни.

Она также требует, чтобы на этой неделе Верховная Рада наконец-то узаконила статус заложников, политзаключенных и военнопленных – чтобы люди, которые вернулись после пыток, получили соцгарантии.

Этому предшествовало: Через три дня после трагедии с пассажирским самолетом в Тегеране Иран признал, что сбил его. Сперва Иран отрицал это.

Источники в Пентагоне, разведках США и Ирака завили, что в украинский самолет якобы попала зенитно-ракетная система земля – ​​воздух "Тор-М1", произведенная в России.

Также появились слухи, что перед катастрофой самолета МАУ в Тегеране Зеленский мог тайно встретиться в Омане с российской делегацией, – и предположение, что иранцы могли сбить пассажирский лайнер в сговоре с россиянами, потому что украинский президент не согласился на требования последних по Донбассу.

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