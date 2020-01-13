Убийство сына Соболева: генпрокурор удовлетворил просьбу депутата
Понедельник, 13 января 2020, 22:49
Офис генерального прокурора передал Главному следственному управлению Национальной полиции дело покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Офис генпрокурора поручил осуществление досудебного расследования...Главному следственному управлению Национальной полиции Украины".
Детали: Также изменена группа прокуроров.
Процессуальное руководство будет осуществлять Офис генпрокурора.
Что предшествовало: 12 января депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев попросил передать дело в Главное следственное управление Нацполиции.
Предыстория:
- Вечером 1 декабря во центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем Range Rover был депутат Киевского облсовета бизнесмен Вячеслав Соболев, погиб его сын Александр.
- 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых (18-19 лет), оказавшихся бывшими добровольцами.
- Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик") служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019-го покинули батальон.
- Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.
- Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых требует проверки на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к угрозам и покушению на него.
- Четверо из них в розыске, в том числе Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Разыскиваются также Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.
Украинская правда