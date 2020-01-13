Убийство сына Соболева: генпрокурор удовлетворил просьбу депутата

Офис генерального прокурора передал Главному следственному управлению Национальной полиции дело покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Офис генпрокурора поручил осуществление досудебного расследования...Главному следственному управлению Национальной полиции Украины".

Детали: Также изменена группа прокуроров.

Процессуальное руководство будет осуществлять Офис генпрокурора.

Что предшествовало: 12 января депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев попросил передать дело в Главное следственное управление Нацполиции.

Предыстория: