Хакеры РФ ломали сайты Burisma, чтобы найти компромат на Байдена – NYT

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Вторник, 14 января 2020, 03:52

Российские хакеры взламывали сайты газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа, вероятно, чтобы найти компромат на Байдена.

Источник: The New York Times

Детали: Попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в Штатах велись разговоры о Байдене, Украине и импичменте Трампа.

До сих пор неизвестно, нашли ли что-то хакеры и что именно они искали. Существует мнение, что они искали потенциально неудобный материал о Байдене. Возможную ту информацию, которую и хотел получить Трамп от Украины, когда настаивал на расследовании касательно Burisma и Байдене.

Как говориться в статье, тактика взлома россиян очень похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.

Взломом сайтов Burisma занимались военные хакеры, входящие в Главное управление разведки РФ. Они использовали фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей.

В этом случае хакеры создали фейковые страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам письма якобы от этих компании. Именно таким образом они получали данные пользователей.

"Атаки были успешными", – отмечает Орен Фальковиц, основатель фирмы по безопасности Area1, которая и обнаружила эти попытки взлома.

"Похоже, что российские атаки на Burisma идут параллельно с попыткой российских агентов в Украине найти информацию о Байдене", – говорится в статье.

Ни российское правительство, ни Burisma не прокомментировали эту информацию.

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Напомним:

  • Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Украинская правда
Темы: Трамп импичмент Росcия хакеры


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