Хакеры РФ ломали сайты Burisma, чтобы найти компромат на Байдена – NYT

Российские хакеры взламывали сайты газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа, вероятно, чтобы найти компромат на Байдена.

Источник: The New York Times

Детали: Попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в Штатах велись разговоры о Байдене, Украине и импичменте Трампа.

До сих пор неизвестно, нашли ли что-то хакеры и что именно они искали. Существует мнение, что они искали потенциально неудобный материал о Байдене. Возможную ту информацию, которую и хотел получить Трамп от Украины, когда настаивал на расследовании касательно Burisma и Байдене.

Как говориться в статье, тактика взлома россиян очень похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.

Взломом сайтов Burisma занимались военные хакеры, входящие в Главное управление разведки РФ. Они использовали фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей.

В этом случае хакеры создали фейковые страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам письма якобы от этих компании. Именно таким образом они получали данные пользователей.

"Атаки были успешными", – отмечает Орен Фальковиц, основатель фирмы по безопасности Area1, которая и обнаружила эти попытки взлома.

"Похоже, что российские атаки на Burisma идут параллельно с попыткой российских агентов в Украине найти информацию о Байдене", – говорится в статье.

Ни российское правительство, ни Burisma не прокомментировали эту информацию.

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