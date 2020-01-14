Член партии "Оппоблок", нардеп Вадим Новинский заявляет, что не кнопкодавил за своего коллегу на заседании Верховной Рады 14 января.

Источник: пост Новинского в Facebook

Прямая речь: "Ряд СМИ распространили неправдивое заявление организации "Чесно", что, якобы, я в ходе регистрации депутатов в зале Верховной Рады нажимал кнопку за своего коллегу Мусу Магомедова. Ответственно заявляю – это неправда".

Детали: По словам Новинского, на распространённом видео можно заметить, что Муса Магомедов успел добежать до своего места и "нажать кнопку самостоятельно".

Новинский также добавил, что его коллега "может это подтвердить".

Что было раньше: Общественное движение "Чесно" сообщило, что во время регистрации депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году, 14 января, кнопкодавили двое членов партии "Оппозиционный блок", в частности Новинский.

Предыстория: