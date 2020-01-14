Новинский заявляет, что не кнопкодавил
Член партии "Оппоблок", нардеп Вадим Новинский заявляет, что не кнопкодавил за своего коллегу на заседании Верховной Рады 14 января.
Источник: пост Новинского в Facebook
Прямая речь: "Ряд СМИ распространили неправдивое заявление организации "Чесно", что, якобы, я в ходе регистрации депутатов в зале Верховной Рады нажимал кнопку за своего коллегу Мусу Магомедова. Ответственно заявляю – это неправда".
Детали: По словам Новинского, на распространённом видео можно заметить, что Муса Магомедов успел добежать до своего места и "нажать кнопку самостоятельно".
Новинский также добавил, что его коллега "может это подтвердить".
Что было раньше: Общественное движение "Чесно" сообщило, что во время регистрации депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году, 14 января, кнопкодавили двое членов партии "Оппозиционный блок", в частности Новинский.
Предыстория:
- 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".
- Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.
- В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.