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Новинский заявляет, что не кнопкодавил

Вторник, 14 января 2020, 15:08
Новинский заявляет, что не кнопкодавил

Член партии "Оппоблок", нардеп Вадим Новинский заявляет, что не кнопкодавил за своего коллегу на заседании Верховной Рады 14 января.

Источник: пост Новинского в Facebook

Прямая речь: "Ряд СМИ распространили неправдивое заявление организации "Чесно", что, якобы, я в ходе регистрации депутатов в зале Верховной Рады нажимал кнопку за своего коллегу Мусу Магомедова. Ответственно заявляю – это неправда".

Детали: По словам Новинского, на распространённом видео можно заметить, что Муса Магомедов успел добежать до своего места и "нажать кнопку самостоятельно".

Новинский также добавил, что его коллега "может это подтвердить".

Что было раньше: Общественное движение "Чесно" сообщило, что во время регистрации депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году, 14 января, кнопкодавили двое членов партии "Оппозиционный блок", в частности Новинский. 

Предыстория: 

  • 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".
  • Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.
  • В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.

Украинская правда
Темы: НовинскийВерховная Радакнопкодавство
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