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Первое заседание ВР: двое оппоблоковцев попались на кнопкодавстве

Вторник, 14 января 2020, 12:28
Первое заседание ВР: двое оппоблоковцев попались на кнопкодавстве

Во время регистрации депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году, 14 января, кнопкодавили двое членов партии "Оппозиционный блок".

Источник: Общественное движение "Чесно"

Детали: На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

На табло системи “Рада” (внизу ліворуч) видно, що Новинський та Шпенов тиснуть на кнопки на своїх робочих місцях
На табло системы “Рада” (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов жмут на кнопки на своих рабочих местах
На табло системи “Рада” (внизу ліворуч) видно, що Новинський та Шпенов натиснули на кнопки на місцях відсутніх колег
На табло системи “Рада” (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов нажали на кнопки на местах отстутствующих коллег

Оба кнопкодава члены партии "Оппозиционный блок", которая проиграла прошлые выборы в Верховную Раду. Они были выбраны в мажоритарных округах и являются внефракционными.

Что было раньше: 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".

Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.

В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.

Напомним:

  • В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.

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