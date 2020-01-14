Первое заседание ВР: двое оппоблоковцев попались на кнопкодавстве

Во время регистрации депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году, 14 января, кнопкодавили двое членов партии "Оппозиционный блок".

Источник: Общественное движение "Чесно"

Детали: На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

На табло системы “Рада” (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов жмут на кнопки на своих рабочих местах

На табло системи “Рада” (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов нажали на кнопки на местах отстутствующих коллег

Оба кнопкодава члены партии "Оппозиционный блок", которая проиграла прошлые выборы в Верховную Раду. Они были выбраны в мажоритарных округах и являются внефракционными.

Что было раньше: 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".

Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.

В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.

Напомним: