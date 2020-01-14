Смертельные пожары в Одессе: подозрение получил экс-глава ГСЧС области

ГБР считает, что председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области не надлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, в результате чего в 2017 и 2019 годах в Одессе произошли четыре масштабных пожара.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку.

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах в Одессе произошло четыре масштабных пожара, которые привели к гибели 32 человек, а также нанесли материальный ущерб на 4 млн 907 тыс 589 грн.

Речь идет о пожаре на территории детского комплекса "Виктория", в "Одесском областном центре психического здоровья", в помещении гостиницы "Токио Стар", в здании "Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним: