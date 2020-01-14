Смертельные пожары в Одессе: подозрение получил экс-глава ГСЧС области
ГБР считает, что председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области не надлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, в результате чего в 2017 и 2019 годах в Одессе произошли четыре масштабных пожара.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку.
Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах в Одессе произошло четыре масштабных пожара, которые привели к гибели 32 человек, а также нанесли материальный ущерб на 4 млн 907 тыс 589 грн.
Речь идет о пожаре на территории детского комплекса "Виктория", в "Одесском областном центре психического здоровья", в помещении гостиницы "Токио Стар", в здании "Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".
В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Напомним:
- Федорчак был назначен начальником ГУ ГСЧС в Одесской области 28 июля 2015. Уволен 21 декабря 2019.
- В ночь на 16 сентября 2017 в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей.
В апреле 2018 воспитательницу "Виктории" Наталью Цокур (Янчук) приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Продолжается следствие в отношении директора детского лагеря Петроса Саркисяна, который находится под домашним арестом.
- 10 июня 2019 пожар произошел в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья". В результате него погибли 7 человек.
- В ночь на 17 августа 2019 произошел пожар, в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого 9 человек погибли, 10 были госпитализированы.
Владелец отеля Вадим Черный находится под домашним арестом. В розыске совладелец отеля и главный инженер. Также под домашним арестом находятся старший администратор гостиницы Ирина Паровик и администратор Оксана Ежак.
- 4 декабря произошел пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Жертвами стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
Директору колледжа выдвинули подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности. О подозрении сообщили также завхозу сгоревшего колледжа