Арестовали пользователя, выложившего в сеть видео ракетного удара по самолету МАУ – иранские СМИ
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Вторник, 14 января 2020, 22:48
Элитные войска Революционной гвардии Ирана задержали человека, разместившего в веб сети видео ракетного удара по украинскому авиалайнеру в воздухе над Тегераном.
Источник: Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство Fars
Детали: Согласно сообщению Fars, результаты расследования предоставят общественности.
Что было ранее: 10 января в сети появилась видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет.
Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтвердила команда расследователей Bellingcat. Они выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".
14 января СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет, снятые на камеру наблюдения.
Напомним:
- Революционная гвардия Ирана взяла на себя ответственность за ракетный удар по самолету МАУ, вследствие крушения которого погибли все 176 человек на борту.
Украинская правда
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