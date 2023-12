Элитные войска Революционной гвардии Ирана задержали человека, снявшего видео ракетного удара по украинскому авиалайнеру в воздухе над Тегераном.

Источник: Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство Fars, Aljazeera

Детали: Согласно сообщению Fars, результаты расследования предоставят общественности.

В то же время, по данным "Аль-Джазиры", человек, который снял момент ракетного удара по самолету МАУ, поставив под сомнение официальные заявления иранских властей, был задержан для опроса о событиях, свидетелем которых он стал.

Корреспондент Telegraph на Ближнем Востоке Джози Энсор написала в Twitter, что всего в Иране арестованы 30 человек, среди которых человек, снявший видео.

Man who filmed Iranian missile hitting Ukrainian passenger jet among 30 arrested by Iran. He held the government to account and now he is being made to pay. https://t.co/vaDeJWnPnc — Josie Ensor (@Josiensor) January 14, 2020

Позже ссылаясь на человека, который опубликовала видео 9 января, которое впоследствии верифицировало The New York Times, Наримана Гариба, она написала, что сообщение об аресте автора видео, не соответствуют действительности.

Hold your horses. @NarimanGharib, who was originally sent the video by the source, says that to the best of his knowledge the news of his arrest is not true. https://t.co/fJANdhfGXH — Josie Ensor (@Josiensor) January 14, 2020

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Нариман Гариб заявил, что иранские власти задержали не тех людей. Он утверждает, что автор видео находится в безопасности.

I'm asking @JustinTrudeau and @CanadaFP to step into this situation and ask Iranian officials to release the WRONG folks they have in custody. My source who is a HERO is safe. also why they need to arrest this person?! #PS752 https://t.co/mo3Supjmow — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 14, 2020

Что было ранее: 14 января в Иране заявили об аресте нескольких людей из-за катастрофы украинского самолета над Тегераном

The New York Times опубликовала видеозапись, на которой ракета сбивает самолет, заявив, что журналисты подтвердили его подлинность.

Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтвердила команда расследователей Bellingcat. Они выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

14 января СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет, снятые на камеру наблюдения.

