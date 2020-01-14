Элитные войска Революционной гвардии Ирана задержали человека, разместившего в веб сети видео ракетного удара по украинскому авиалайнеру в воздухе над Тегераном.

Источник: Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство Fars

Детали: Согласно сообщению Fars, результаты расследования предоставят общественности.

Что было ранее: 10 января в сети появилась видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет.

Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтвердила команда расследователей Bellingcat. Они выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

14 января СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет, снятые на камеру наблюдения.

Напомним: