После скандала с зарплатами правительство решило ежемесячно публиковать доходы министров

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Источник: брифинг Дубилета

Прямая речь: "Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, заместители. Будет всегда официальная информация".

Детали: Кроме того, по словам Дубилета, на сайте правительства будут публиковать и КРІ (индикатор эффективности работы) всех должностных лиц, "чтобы все было прозрачно".

Он уточнил, что сейчас средний доход министров составляет от 40 до 80 тысяч гривен в месяц в зависимости от министра. Вместе с тем Дубилет добавил, что еще будут продолжаться дискуссии о том, какой доход должен быть приемлемым.

По его словам, нужно "избавиться от зоопарка надбавок и премий", а создать простой механизм, по которому будет определяться премия. По мнению Дубилета, это сделают "в течение ближайших недель или месяцев".

Он также добавил, что Кабмин работает над тем, чтобы прозрачная и четкая зарплата, привязанная к КРІ, была у должностных по всей вертикали.

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

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