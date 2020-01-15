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После скандала с зарплатами правительство решило ежемесячно публиковать доходы министров

Среда, 15 января 2020, 13:27
После скандала с зарплатами правительство решило ежемесячно публиковать доходы министров

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Источник: брифинг Дубилета

Прямая речь: "Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, заместители. Будет всегда официальная информация".

Детали: Кроме того, по словам Дубилета, на сайте правительства будут публиковать и КРІ (индикатор эффективности работы) всех должностных лиц, "чтобы все было прозрачно".

Он уточнил, что сейчас средний доход министров составляет от 40 до 80 тысяч гривен в месяц в зависимости от министра. Вместе с тем Дубилет добавил, что еще будут продолжаться дискуссии о том, какой доход должен быть приемлемым.

По его словам, нужно "избавиться от зоопарка надбавок и премий", а создать простой механизм, по которому будет определяться премия. По мнению Дубилета, это сделают "в течение ближайших недель или месяцев".

Он также добавил, что Кабмин работает над тем, чтобы прозрачная и четкая зарплата, привязанная к КРІ, была у должностных по всей вертикали.

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
  • Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты. Он заявил, что теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: "опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами" у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и "одной, белой и открыто задекларированной зарплатой".

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровДубилетзарплаты
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