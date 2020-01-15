Найем о своих полмиллиона в декабре: Либо вор и откаты, либо хорошая зарплата
Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты.
Источник: электронные декларации и пост Найема в Facebook
Прямая речь: "Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была одноразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне.
Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании".
Детали: Найем отметил, что у бывшего руководства концерна "Укробронпром" официальные выплаты были почти в два раза меньше, но "результаты этого нам и стране ещё долго разгребать".
Он напомнил, что об неофициальных доходах экс-руководства страна узнавала от Бигуса и НАБУ.
По словам Найема, теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: "опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами" у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и "одной, белой и открыто задекларированной зарплатой".
Согласно сообщениям об изменении имущественного состояния, Найем 2 декабря 2019 года получил 310 тысяч 521 гривну, а 27 декабря – еще 176 тысяч 44 гривны зарплаты.
Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.
Предыстория:
- Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
- Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.
- 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
- Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.