Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Найем о своих полмиллиона в декабре: Либо вор и откаты, либо хорошая зарплата

Среда, 15 января 2020, 11:16
Найем о своих полмиллиона в декабре: Либо вор и откаты, либо хорошая зарплата

Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты.

Источник: электронные декларации и пост Найема в Facebook   

Прямая речь: "Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была одноразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне.

Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании".

Детали: Найем отметил, что у бывшего руководства концерна "Укробронпром" официальные выплаты были почти в два раза меньше, но "результаты этого нам и стране ещё долго разгребать".

Он напомнил, что об неофициальных доходах экс-руководства страна узнавала от Бигуса и НАБУ.

По словам Найема, теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: "опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами" у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и "одной, белой и открыто задекларированной зарплатой".

Согласно сообщениям об изменении имущественного состояния, Найем 2 декабря 2019 года получил 310 тысяч 521 гривну, а 27 декабря – еще 176 тысяч 44 гривны зарплаты.

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НайемУкроборонпромзарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Найем
Маси Найем: Украина сильно изменится после войны. Дай Бог выжить, я очень хочу быть частью этой Украины
Доктор Найем и его дети. История одного киоска
Найем покидает Укроборонпром: сократили должность
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: