Найем о своих полмиллиона в декабре: Либо вор и откаты, либо хорошая зарплата

Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты.

Источник: электронные декларации и пост Найема в Facebook

Прямая речь: "Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была одноразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне.

Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании".

Детали: Найем отметил, что у бывшего руководства концерна "Укробронпром" официальные выплаты были почти в два раза меньше, но "результаты этого нам и стране ещё долго разгребать".

Он напомнил, что об неофициальных доходах экс-руководства страна узнавала от Бигуса и НАБУ.

По словам Найема, теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: "опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами" у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и "одной, белой и открыто задекларированной зарплатой".

Согласно сообщениям об изменении имущественного состояния, Найем 2 декабря 2019 года получил 310 тысяч 521 гривну, а 27 декабря – еще 176 тысяч 44 гривны зарплаты.

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Предыстория: