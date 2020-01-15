Суд избрал меру пресечения охраннику сбитого МН-17
Задержанному боевику, охранявшему на Донбассе место падения малайзийского "Боинга" рейса МН-17, суд избрал меру пресечения – арест с альтернативой залога.
Источник: прокуратура Донецкой области
Дословно: "По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР" (ч.2 ст. 260 УК), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен".
Детали: После задержания злоумышленник, в частности, рассказал, что находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, и передавал их своим главарям за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей.
Что предшествовало: 10 января пограничники Объединенных сил задержали 26-летнего мужчину, который охранял место падения малайзийского "Боинга".
Правоохранители вышли на него с помощью фото в соцсети, где боевик в военной форме стоит с оружием в руках на фоне обломков самолета.
Читайте также: Катастрофа MH-17. Первые официальные подозреваемые и новые подробности от Bellingcat
Напомним:
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.
- В сентябре 2018 года российское издание "Новая газета" обнаружило признаки подделки в представленных Минобороны России "документах", которые якобы указывают на украинское происхождение ракеты комплекса "Бук", которой был сбит МН-17.
- В частности, в "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года, а дата его заполнения 14 января 1986 года, то есть почти на год раньше.
- 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
- Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.