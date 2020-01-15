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Суд избрал меру пресечения охраннику сбитого МН-17

Среда, 15 января 2020, 21:46
Суд избрал меру пресечения охраннику сбитого МН-17

Задержанному боевику, охранявшему на Донбассе место падения малайзийского "Боинга" рейса МН-17, суд избрал меру пресечения – арест с альтернативой залога.

Источник: прокуратура Донецкой области

Дословно: "По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР" (ч.2 ст. 260 УК), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен".

Детали: После задержания злоумышленник, в частности, рассказал, что находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, и передавал их своим главарям за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей.

Что предшествовало: 10 января пограничники Объединенных сил задержали 26-летнего мужчину, который охранял место падения малайзийского "Боинга".

Правоохранители вышли на него с помощью фото в соцсети, где боевик в военной форме стоит с оружием в руках на фоне обломков самолета.

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Напомним:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.
  • В сентябре 2018 года российское издание "Новая газета" обнаружило признаки подделки в представленных Минобороны России "документах", которые якобы указывают на украинское происхождение ракеты комплекса "Бук", которой был сбит МН-17.
  • В частности, в "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года, а дата его заполнения 14 января 1986 года, то есть почти на год раньше.
  • 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
  • Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
  • Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Украинская правда

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Темы: MH17суд
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