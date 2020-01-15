Суд избрал меру пресечения охраннику сбитого МН-17

Задержанному боевику, охранявшему на Донбассе место падения малайзийского "Боинга" рейса МН-17, суд избрал меру пресечения – арест с альтернативой залога.

Источник: прокуратура Донецкой области

Дословно: "По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР" (ч.2 ст. 260 УК), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен".

Детали: После задержания злоумышленник, в частности, рассказал, что находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, и передавал их своим главарям за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей.

Что предшествовало: 10 января пограничники Объединенных сил задержали 26-летнего мужчину, который охранял место падения малайзийского "Боинга".

Правоохранители вышли на него с помощью фото в соцсети, где боевик в военной форме стоит с оружием в руках на фоне обломков самолета.

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Напомним: