Рассмотрение дела об импичменте Трампа по сути начнется 21 января
Глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел сообщил, что рассмотрение дела импичмента президента Дональда Трампа по сути начнется 21 января.
Источник: сказал Макконел во время выступления в Сенате
Детали: Он сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем 16 января. После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США - по правилам, он принимает присягу у сенаторов и председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.
Прямая речь: "После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента - ред.) И направление своего юридического представителя.
Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января - ред.)".
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Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
- Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
- Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.