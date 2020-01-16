Рассмотрение дела об импичменте Трампа по сути начнется 21 января

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Четверг, 16 января 2020, 01:31

Глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел сообщил, что рассмотрение дела импичмента президента Дональда Трампа по сути начнется 21 января.

Источник: сказал Макконел во время выступления в Сенате

Детали: Он сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем ​​16 января. После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США - по правилам, он принимает присягу у сенаторов и председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

Прямая речь: "После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента - ред.) И направление своего юридического представителя.

Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января - ред.)".

Темы: США Трамп импичмент


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