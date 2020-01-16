Рассмотрение дела об импичменте Трампа по сути начнется 21 января

Глава республиканского большинства Сената США Мич Макконел сообщил, что рассмотрение дела импичмента президента Дональда Трампа по сути начнется 21 января.

Источник: сказал Макконел во время выступления в Сенате

Детали: Он сообщил, что пригласил избранных членов Палаты представителей передать статьи импичмента днем ​​16 января. После этого в Сенат прибудет глава Верховного Суда США - по правилам, он принимает присягу у сенаторов и председательствует на заседаниях в формате суда присяжных (impeachment trial) в верхней палате Конгресса.

Прямая речь: "После этого мы официально сообщим Белый дом о приближении суда и вызовем президента для ответа на статьи (импичмента - ред.) И направление своего юридического представителя.

Поэтому суд по сути начнется во вторник (21 января - ред.)".