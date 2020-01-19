Иран заявил об идентификации 169 тел жертв катастрофы самолета МАУ
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Воскресенье, 19 января 2020, 20:55
Идентификация 169 из 176 жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране завершена.
Источник: Управление судебной медицины Ирана, которое цитирует официальное информагентство страны IRNA
Детали: По сообщению управления, 150 из идентифицированных тел переданы их семьям.
Дословно: "169 идентифицированных тел принадлежат жертвам, родственники которых предоставили свои генетические образцы, данные о них размещены на веб-сайте организации по адресу www.imo.ir", говорится в сообщении.
Напомним,
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
- На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- 19 января тела 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ, вернулись на родину.
Украинская правда
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