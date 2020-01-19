Иран заявил об идентификации 169 тел жертв катастрофы самолета МАУ

Идентификация 169 из 176 жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране завершена.

Источник: Управление судебной медицины Ирана, которое цитирует официальное информагентство страны IRNA

Детали: По сообщению управления, 150 из идентифицированных тел переданы их семьям.

Дословно: "169 идентифицированных тел принадлежат жертвам, родственники которых предоставили свои генетические образцы, данные о них размещены на веб-сайте организации по адресу www.imo.ir", говорится в сообщении.

Напомним,