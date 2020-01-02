От лесных пожаров в Австралии десятки людей пропали без вести, 17 погибли

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Четверг, 2 января 2020, 06:05
Mick Tsikas

Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 17 человек, десятки людей пропали без вести.

Источник: RFI, перадае Укринформ

Дословно: "Жертвами стихии стали уже 17 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести ... Тысячи людей вынуждены спасаться от огня на морском побережье".

Детали: ИЗ-за пожара некоторые регионы страны остались без электричества, телефонной связи и интернета. Власти сообщают о более 200 сгоревших домов.

Для спасения людей и доставку гуманитарной помощи используются военные корабли и авиация.

Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысил предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз.

Тем временем синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.

Темы: пожар Австралия


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