В Херсоне с БТРами продолжаются обыски по делу Гандзюк

Правоохранительные органы проводят обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Руководителем банды оказался Игорь Павловский бывший помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "20 января 2020 года в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества.

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт относительно указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк".

Детали: Источники "Украинской правды" подтвердили, что речь идет об Игоре Павловском бывшем помощнике нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

О подозрении также сообщают другим членам преступной организации.

Прокуратура пишет, что начала обыски "с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк".

Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

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