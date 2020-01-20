В Херсоне с БТРами продолжаются обыски по делу Гандзюк

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Понедельник, 20 января 2020, 10:38

Правоохранительные органы проводят обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Руководителем банды оказался бывший помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "20 января 2020 года в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества.

 

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт относительно указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк".

Детали: Вероятно речь идет об Игоре Павловском бывшем помощнике нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого подозревают в организации убийства Гандзюк.

"Украинская правда" обратилась в офис генпрокурора, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

О подозрении также сообщают другим членам преступной организации.

Прокуратура пишет, что начала обыски "с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк".

 

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Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк Херсон Офис генпрокурора


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