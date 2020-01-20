В Херсоне с БТРами продолжаются обыски по делу Гандзюк
Правоохранительные органы проводят обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Руководителем банды оказался Игорь Павловский бывший помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "20 января 2020 года в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества.
Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт относительно указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк".
Детали: Источники "Украинской правды" подтвердили, что речь идет об Игоре Павловском бывшем помощнике нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.
О подозрении также сообщают другим членам преступной организации.
Прокуратура пишет, что начала обыски "с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк".
Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.
Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
"Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки"
История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.