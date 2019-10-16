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Дело Гандзюк: Павловский игнорирует суды, но на самом деле не лежит в больнице

Среда, 16 октября 2019, 10:24

Обвиняемый по делу о нападении на Екатерину Гандзюк экс-помощник нардепа Игорь Павловский четвертый раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должны были начать рассмотрение его дела по существу, но и в больнице, где он должен был лежать, его не нашли.

Источник: посты активистов Инны Зеленой и Виталия Устименко в Facebook.

Прямая речь Зеленой: "В четвертый раз мы приезжаем в Одессу на заседание суда по Павловскому. Четвертый раз здесь ни его, ни адвокатов. В четвертый раз мы смотрим, как прокуроры мило улыбаются и выгораживают "тяжелобольного"". 

 
Фото с Faceboоk Инны Зеленой 

"(Павловский якобы лежит – ред.) в больнице. Прокурор поклялся, что он там есть. (Причина лечения Павловского – ред.) сердце".

Детали: По словам местного активиста Виталия Устименко, Павловский "систематически игнорирует свои судебные заседания" якобы из-за пребывания на стационарном лечении, и прокуратура из-за этого не может принять никаких мер воздействия к нему.

В то же время он отметил, что активисты решили проверить, действительно ли Павловский находится в больнице и насколько тяжелое его состояние, но подозреваемого в указанном медучреждении не нашли.

Прямая речь Устименко: "Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть, его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там. Его тупо нет".

"Факт отсутствия на стационарном лечении подозреваемого Павловского И.В. зафиксировано в присутствии сотрудников патрульной полиции, написано заявлени ".

Детали: Активист предположил, что в связи с этим прокуратура может применять к Павловскому меры принудительного привода на следующее судебное, которое назначено на 15:00 24 октября в Приморском суде Одессы.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".
  • Но, несмотря на это, Павловский 28 июля посетил футбольный матч в Одессе.
  • В ГПУ тогда объяснили, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный ему, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения "по состоянию его здоровья".
  • 22 августа Павловский второй раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должно было начаться рассмотрение его дела по существу. Он также проигнорировал заседание суда 3 октября.

Ирина Балачук, УП

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Темы: нападение на Гандзюксуд
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