Дело Гандзюк: Павловский игнорирует суды, но на самом деле не лежит в больнице

Обвиняемый по делу о нападении на Екатерину Гандзюк экс-помощник нардепа Игорь Павловский четвертый раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должны были начать рассмотрение его дела по существу, но и в больнице, где он должен был лежать, его не нашли.

Источник: посты активистов Инны Зеленой и Виталия Устименко в Facebook.

Прямая речь Зеленой: "В четвертый раз мы приезжаем в Одессу на заседание суда по Павловскому. Четвертый раз здесь ни его, ни адвокатов. В четвертый раз мы смотрим, как прокуроры мило улыбаются и выгораживают "тяжелобольного"".

"(Павловский якобы лежит – ред.) в больнице. Прокурор поклялся, что он там есть. (Причина лечения Павловского – ред.) сердце".

Детали: По словам местного активиста Виталия Устименко, Павловский "систематически игнорирует свои судебные заседания" якобы из-за пребывания на стационарном лечении, и прокуратура из-за этого не может принять никаких мер воздействия к нему.

В то же время он отметил, что активисты решили проверить, действительно ли Павловский находится в больнице и насколько тяжелое его состояние, но подозреваемого в указанном медучреждении не нашли.

Прямая речь Устименко: "Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть, его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там. Его тупо нет".

"Факт отсутствия на стационарном лечении подозреваемого Павловского И.В. зафиксировано в присутствии сотрудников патрульной полиции, написано заявлени ".

Детали: Активист предположил, что в связи с этим прокуратура может применять к Павловскому меры принудительного привода на следующее судебное, которое назначено на 15:00 24 октября в Приморском суде Одессы.

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