В центре Багдада снова взорвались ракеты
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Вторник, 21 января 2020, 03:54
По "зеленой зоне" столицы Ирака Багдаде ударили тремя ракетами с установки "Катюша". Две из них взорвались у посольства США.
Источник: Reuters
Детали: Об этом сообщает агентство со ссылкой на полицию Ирака.
По словам источников, ракеты были выпущены из района Зафария за пределами Багдада.
Что предшествовало: 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр Зеленой зоны Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.
Предыстория:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
Украинская правда
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