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В Багдаде снова взорвались ракеты у посольства США: били из "Катюши"

Вторник, 21 января 2020, 02:54

По "зеленой зоне" столицы Ирака Багдаде ударили тремя ракетами с установки "Катюша". Две из них взорвались у посольства США.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Ирака

Детали:  По словам источников, ракеты были выпущены из района Зафария за пределами Багдада.

Что предшествовало: 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр Зеленой зоны Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.

Предыстория:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Украинская правда, дополнено
Темы: СШАИрак
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