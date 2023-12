По "зеленой зоне" столицы Ирака Багдаде ударили тремя ракетами с установки "Катюша". Две из них взорвались у посольства США.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Ирака

Детали: По словам источников, ракеты были выпущены из района Зафария за пределами Багдада.

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE