В Багдаде снова взорвались ракеты у посольства США: били из "Катюши"
По "зеленой зоне" столицы Ирака Багдаде ударили тремя ракетами с установки "Катюша". Две из них взорвались у посольства США.
Источник: Reuters со ссылкой на полицию Ирака
Детали: По словам источников, ракеты были выпущены из района Зафария за пределами Багдада.
#Breaking— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020
“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE
Что предшествовало: 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр Зеленой зоны Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.
Предыстория:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".