По "зеленой зоне" столицы Ирака Багдаде ударили тремя ракетами с установки "Катюша". Две из них взорвались у посольства США.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Ирака

Детали: По словам источников, ракеты были выпущены из района Зафария за пределами Багдада.

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“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Что предшествовало: 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр Зеленой зоны Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.

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