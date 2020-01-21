По "зеленой зоне" столицы Ирака Багдаде ударили тремя ракетами с установки "Катюша". Две из них взорвались у посольства США.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщает агентство со ссылкой на полицию Ирака.

По словам источников, ракеты были выпущены из района Зафария за пределами Багдада.

Что предшествовало: 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр Зеленой зоны Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.

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