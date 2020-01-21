Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Москва раздает паспорта детям-сиротам в ОРДЛО

Вторник, 21 января 2020, 03:55

Россия выдает паспорта воспитанникам семьи опекунов и приемных семей в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском, что на Луганщине, получили документы РФ. Кроме того, в дополнение к российским паспортов дети получили еще "документы" так называемой "ЛНР.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю канал "Луганск 24".

По словам пропагандистов, "это важный день в жизни каждого", а сами дети - счастливые. Сами же новоиспеченные граждане России рассказывают, что "достойны быть гражданами РФ".

Как отмечает эксперт по правам ребенка, бывший специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, Украина пока не может этому противостоять. Пока не существует ни одной процедуры, чтобы дети смогли заменить такие "паспорта" на украинское документы.

Что предшествовало: В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил тогда он.
  • В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.
  • Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
  • Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОРосcияпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: