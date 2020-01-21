Москва раздает паспорта детям-сиротам в ОРДЛО

Россия выдает паспорта воспитанникам семьи опекунов и приемных семей в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском, что на Луганщине, получили документы РФ. Кроме того, в дополнение к российским паспортов дети получили еще "документы" так называемой "ЛНР.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю канал "Луганск 24".

По словам пропагандистов, "это важный день в жизни каждого", а сами дети - счастливые. Сами же новоиспеченные граждане России рассказывают, что "достойны быть гражданами РФ".

Как отмечает эксперт по правам ребенка, бывший специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, Украина пока не может этому противостоять. Пока не существует ни одной процедуры, чтобы дети смогли заменить такие "паспорта" на украинское документы.

Что предшествовало: В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Предыстория: