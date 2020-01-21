Ексначальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину, подозреваемому в хищении вещественных доказательств, изменили домашний арест на залог в 525,5 тысяч гривен.

Источник: решение Высшего антикоррупционного суда; комментарий адвоката Николая Стоянова "Украинской правде"

Прямая речь Стоянова: "Они (Специализированная антикоррупционная прокуратура – УП) обратились с этим ходатайством об изменении меры пресечения на менее строгую... Они хотели, чтобы ночью продолжал Дмитрий Валерьевич оставаться дома. А вот Высший антикоррупционный суд сказал, что в этой части оснований эту обязанностей возлогать нет...

Мера пресечения избрана другая, менее строгая, чем домашний арест... Убрана обязанность пребывания с 23 до 6 часов по месту своего жительства... В этот же день нами подана апелляция, потому что даже с этим решением мы не согласны.

Детали: Меру пресечения Головину изменили 17 января. Согласно решению, он обязан по первому требованию прибывать к правоохранителям и в суд, не менять место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Залог ексчиновник еще не внес. Защитник объясняет это тем, что не согласен с решением и подал апелляционную жалобу.

По словам адвоката, они просят вообще отменить меру пресечения, так как не видят для него оснований. Защита настаивает, что Головин не скрывается от следствия, не убегал из страны, добровольно участвует в следственных действиях.

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