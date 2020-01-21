Песков: Идея дать регионам Украины право присоединяться к РФ не обсуждалась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ не обсуждается.

Источник: российское издание ТАСС

Дословно Песков: "Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это".

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