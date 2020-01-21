Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 21 января: судьи Вовки, тотальный аудит

Вторник, 21 января 2020, 19:58
Новости 21 января: судьи Вовки, тотальный аудит

Одиозный судья Печерского суда Вовк оправдан, Счетная палата анонсировала тотальный аудит  — новости, которые были актуальны 21 января.

О Вовках

Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения.

Коллектив Окружного административного суда города Киева вновь избрал Павла Вовка на должность председателя суда.

О тотальном аудите 

Счетная палата планирует провести аудиты в Верховной Раде, Центризбиркоме, Кабмине, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, Укрзализныце и других госструктурах в 2020 году.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Министерство цифровой трансформации запустило платформу онлайн-курсов по медиаграмотности в формате сериалов.

Большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным языком.

Зеленский 22 января выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Швейцарские спецслужбы сорвали вероятную шпионскую операцию российских агентов, выдававших себя за сантехников в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: