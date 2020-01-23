Арахамия: В Раде бы нашли голоса, если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука

438 просмотров
Четверг, 23 января 2020, 10:43

Верховная Рада уволила бы премьер-министра Алексея Гончарука, если бы президент Владимир Зеленский согласовал такое решение.

Источник: интервью лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия "Украинской правде"

Прямая речь: "Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы".

Детали: По его словам, после заявления Гончарука, которое он подал президенту, Арахамия общался с премьером.

Также с ним разговаривал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Лидер "Слуги народа" добавил, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.

Узнать больше: Давид Арахамия: Записи в кабинетах власти – это вопрос нацбезопасности. С этим нужно жестко разбираться

Что предшествовало: Утром 17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где была предусмотрен час вопросов к правительству.

Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

В Верховной Раде Гончарук заявил, что правительство продолжит работать, однако не объяснил, почему подал заявление об отставке президенту.

Гончарук не обязан отчитываться перед президентом и тем более подавать ему заявление об отставке. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер имеет право заявить в Раду о своей отставке - и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления. Премьера освобождают от должности нардепы путем голосования на пленарном заседании.

Напомним:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • В Кабмине заявили, что не располагают информацией о подлинности записей.
  • Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
  • 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Украинская правда
Темы: Гончарук Зеленский Арахамия премьер Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук: весной мы планируем изменить налоговую систему в сторону "уменьшения и упрощения" 23 января 2020, 10:18
Гончарук: Украина к 2023 году планирует воплотить стратегические проекты по интеграции в ЕС 23 января 2020, 10:06
"Укрзализныцю" отдадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет — Гончарук 23 января 2020, 09:39
Все новости
Главные новости
Коболев прокомментировал свою возможную отставку
"Укрзализныцю" отдадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет — Гончарук
Гончарук на завтраке в Давосе: Правительство никуда не уходит, я не планирую уходить
Помпео говорит, что в ближайшее время посетит Украину
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

здоровье

Приметы и суеверия беременных. Чего (не)можно делать, объясняют эксперты

школа

История успешной мариупольской школы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів