Арахамия: В Раде бы нашли голоса, если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука
Верховная Рада уволила бы премьер-министра Алексея Гончарука, если бы президент Владимир Зеленский согласовал такое решение.
Источник: интервью лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия "Украинской правде"
Прямая речь: "Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы".
Детали: По его словам, после заявления Гончарука, которое он подал президенту, Арахамия общался с премьером.
Также с ним разговаривал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Лидер "Слуги народа" добавил, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.
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Что предшествовало: Утром 17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где была предусмотрен час вопросов к правительству.
Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.
В Верховной Раде Гончарук заявил, что правительство продолжит работать, однако не объяснил, почему подал заявление об отставке президенту.
Гончарук не обязан отчитываться перед президентом и тем более подавать ему заявление об отставке. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер имеет право заявить в Раду о своей отставке - и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления. Премьера освобождают от должности нардепы путем голосования на пленарном заседании.
Напомним:
- 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
- В Кабмине заявили, что не располагают информацией о подлинности записей.
- Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
- 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.