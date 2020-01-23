Арахамия: В Раде бы нашли голоса, если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука

Верховная Рада уволила бы премьер-министра Алексея Гончарука, если бы президент Владимир Зеленский согласовал такое решение.

Источник: интервью лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия "Украинской правде"

Прямая речь: "Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы".

Детали: По его словам, после заявления Гончарука, которое он подал президенту, Арахамия общался с премьером.

Также с ним разговаривал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Лидер "Слуги народа" добавил, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.

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Что предшествовало: Утром 17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где была предусмотрен час вопросов к правительству.

Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

В Верховной Раде Гончарук заявил, что правительство продолжит работать, однако не объяснил, почему подал заявление об отставке президенту.

Гончарук не обязан отчитываться перед президентом и тем более подавать ему заявление об отставке. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер имеет право заявить в Раду о своей отставке - и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления. Премьера освобождают от должности нардепы путем голосования на пленарном заседании.

Напомним: