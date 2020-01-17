Пристайко объяснил, почему посольство сначала исключило версию сбития самолета МАУ
Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта или ракетного удара по украинскому самолету, который был сбит в небе над Тегераном
Источник: ответ главы МИД Пристайко на вопросы депутатов в Верховной Раде
Прямая речь: "Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства, действительно это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди ...
Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию полученную от иранской стороны, официально, не указав, что это по информации иранской стороны".
Детали: Пристайко согласился, что на тот момент от такого ответственного заявления следовало воздержаться. Он пояснил, что посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла.
Что было раньше: 8 января, в первые часы после катастрофы, посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Позже посольство убрало это заявление, подчеркнув, что информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иранеутром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетойроссийского производства.
- 10 января в СБУ заявили, что рассматривают две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
- Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ.
- Ответственностьза крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.