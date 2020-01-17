Пристайко объяснил, почему посольство сначала исключило версию сбития самолета МАУ

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта или ракетного удара по украинскому самолету, который был сбит в небе над Тегераном

Источник: ответ главы МИД Пристайко на вопросы депутатов в Верховной Раде

Прямая речь: "Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства, действительно это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди ...

Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию полученную от иранской стороны, официально, не указав, что это по информации иранской стороны".

Детали: Пристайко согласился, что на тот момент от такого ответственного заявления следовало воздержаться. Он пояснил, что посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла.

Что было раньше: 8 января, в первые часы после катастрофы, посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Позже посольство убрало это заявление, подчеркнув, что информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией.

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