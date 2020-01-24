Дело Шеремета: суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест
Печерский суд Киева отпустил медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, под ночной домашний арест.
Источник: заседание суда 24 января
Прямая речь судьи Романа Новака: "Ходатайство адвокатов удовлетворить частично. Изменить примененную к подозреваемой Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в период с 20:00 до 7:00 следующих суток до 8 февраля".
Детали: Также Дугарь должна сдать на хранение паспорта и носить электронное средство контроля.
Защита подозреваемой просила изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.
Адвокаты утверждали, что подозрение, которое выдвинули девушке, необоснованное, а рисков, что она будет скрываться от следствия, нет.
В частности, говорилось о том, что в течение последнего месяца Дугарь всегда прибывала по повесткам из Днепропетровской области.
Также защитники считают, что единственное доказательство причастности медсестры – экспертиза – имеет признаки фальсификации.
Адвокаты предоставили суду рецензию на заключение экспертов. В этой рецензии отмечается, что исследования, в частности ходьбы, были проведены некачественно.
В свою очередь прокурор ответил, что рецензию писали люди, чьи свидетельства судебного эксперта уже аннулированы.
Прокурор настаивал, что подозрение Дугарь обоснованное. Он напомнил, что девушка по телефону обсуждала с подругой "набор сапера", а также что хранила дома 7 телефонов.
Правоохранители считают, что эти вещи медсестра скрыла от следствия.
Сама Дугарь попросила отпустить ее под личное обязательство, подчеркнув, что из-за домашнего ареста она не получает зарплату и не может сдать экзамены в университете.
По просьбе судьи защита девушки предоставила подтверждение того, что она не успела "закрыть" сессию.
На вопрос судьи Новака, что Дугарь планирует делать, если ее отпустят из-под домашнего ареста, девушка ответила, что будет работать в воинской части и сдавать сессию.
Прокурор говорил, что в показаниях свидетелей, которые подтверждали алиби медсестры якобы есть разногласия.
Кроме того, прокуратура настаивает, что Дугарь неоднократно самовольно покидала место службы и якобы могла поступить так же в июле 2016 года, когда убили Шеремета.
Кроме того, прокурор обратил внимание, что Дугарь имеет мужа – гражданина Ирака, и поэтому якобы может скрыться.
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Предыстория:
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в убийстве одного из руководителей "Украинской правды", журналиста Павла Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
- 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства (полиция называет ее "разведчицей"), а Кузьменко и Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.
- 8 января Апелляционный суд Киева разрешил Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.