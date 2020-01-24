Дело Шеремета: суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест

Печерский суд Киева отпустил медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, под ночной домашний арест.



Источник: заседание суда 24 января

Детали: Защита Дугарь просила изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Адвокаты утверждали, что подозрение, которое выдвинули девушке, необоснованное, а рисков, что она будет скрываться от следствия, нет.

В частности, говорилось о том, что в течение последнего месяца Дугарь всегда прибывала по повесткам из Днепропетровской области.

Также защитники считают, что единственное доказательство причастности медсестры – экспертиза – имеет признаки фальсификации.

Адвокаты предоставили суду рецензию на заключение экспертов. В этой рецензии отмечается, что исследования, в частности ходьбы, были проведены некачественно.

В свою очередь прокурор ответил, что рецензию писали люди, чьи свидетельства судебного эксперта уже аннулированы.

Прокурор настаивал, что подозрение Дугарь обоснованное. Он напомнил, что девушка по телефону обсуждала с подругой "набор сапера", а также что хранила дома 7 телефонов.

Правоохранители считают, что эти вещи медсестра скрыла от следствия.

Сама Дугарь попросила отпустить ее под личное обязательство, подчеркнув, что из-за домашнего ареста она не получает зарплату и не может сдать экзамены в университете.

По просьбе судьи защита девушки предоставила подтверждение того, что она не успела "закрыть" сессию.

На вопрос судьи Новака, что Дугарь планирует делать, если ее отпустят из-под домашнего ареста, девушка ответила, что будет работать в воинской части и сдавать сессию.

Прокурор говорил, что в показаниях свидетелей, которые подтверждали алиби медсестры якобы есть разногласия.

Кроме того, прокуратура настаивает, что Дугарь неоднократно самовольно покидала место службы и якобы могла поступить так же в июле 2016 года, когда убили Шеремета.

Кроме того, прокурор обратил внимание, что Дугарь имеет мужа – гражданина Ирака, и поэтому якобы может скрыться.

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