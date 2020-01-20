У Мангера, Рищука и Гордеева провели обыски в деле Гандзюк
Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Источник: источники "Украинской правды" в ОГП, Рищук в комментарии УП, ZN.UA со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах
Прямая речь Рищука: "Даже не хочу об этом говорить. Были обыски. Пришли в 8 утра. Ставили вопрос, знаю ли я Левина. А я Левина не знаю, никогда с ним не был знаком и не видел его никогда в жизни. Но провели обыск, как обычно. У нас в семье это уже привычно, к сожалению. Не изымали ничего. Потому что у меня можно изъять?".
Детали: По данным источников УП, на данный момент 9 лицам сообщили о подозрении.
Кроме того, на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.
СМИ также сообщают, что под отработку силовиков попали члены преступной группировки "Москалей", участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.
Что было раньше: 20 января Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители проводят обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации, руководителем которой назвали бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского, обвиненного в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк.
Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
"Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки"
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он постоянно игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
- 1 ноября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал "в ближайшие дни" обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.