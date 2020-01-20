У Мангера, Рищука и Гордеева провели обыски в деле Гандзюк

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: источники "Украинской правды" в ОГП, Рищук в комментарии УП, ZN.UA со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах

Прямая речь Рищука: "Даже не хочу об этом говорить. Были обыски. Пришли в 8 утра. Ставили вопрос, знаю ли я Левина. А я Левина не знаю, никогда с ним не был знаком и не видел его никогда в жизни. Но провели обыск, как обычно. У нас в семье это уже привычно, к сожалению. Не изымали ничего. Потому что у меня можно изъять?".

Детали: По данным источников УП, на данный момент 9 лицам сообщили о подозрении.

Кроме того, на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

СМИ также сообщают, что под отработку силовиков попали члены преступной группировки "Москалей", участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

Что было раньше: 20 января Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители проводят обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации, руководителем которой назвали бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского, обвиненного в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк.

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