В "Слуге народа" допустили отставку Авакова, если завалит дело Шеремета

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Понедельник, 27 января 2020, 10:52

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский предполагает, что министра внутренних дел Арсена Авакова могут отправить в отставку, если расследование убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета развалится.

Источник: интервью Монастырского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц?

Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности".

Знать больше: Второй срок Авакова. Как министр времен Порошенко стал незаменимым при Зеленскому

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Напомним: 

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине. 

Украинская правда
Темы: Аваков Дело Шеремета Верховная Рада отставка


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