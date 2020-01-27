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В "Слуге народа" допустили отставку Авакова, если завалит дело Шеремета

Понедельник, 27 января 2020, 09:52
В Слуге народа допустили отставку Авакова, если завалит дело Шеремета

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский предполагает, что министра внутренних дел Арсена Авакова могут отправить в отставку, если расследование убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета развалится.

Источник: интервью Монастырского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц?

Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности".

Что было раньше: В конце августа 2019 года, когда представили новое правительство, Аваков остался на посту министра. До этого предполагали, что он может пойти на должность вице-премьер-министра.

Депутаты заявляли, что Аваков остается под личную ответственность президента Владимира Зеленского. Также рассказывали, что он будет министром 6 месяцев, пока будет продолжаться "переходный период" и передаст министерство преемнику.

До этого 28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков - черт" с требованием не назначать Авакова на любую должность в новом правительстве.

Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.

До этого он был народным депутатом от "Батькивщины". Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт", возглавлял харьковскую областную организацию этой партии.

В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.

Знать больше: Второй срок Авакова. Как министр времен Порошенко стал незаменимым при Зеленскому

Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Напомним: 

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине. 

Украинская правда

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Темы: АваковДело ШереметаВерховная Радаотставка
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