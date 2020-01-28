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В Киеве коронавируса нет – КГГА

Вторник, 28 января 2020, 12:30
В Киеве коронавируса нет – КГГА

По состоянию на 28 января в Киеве не зафиксировано ни одного случая китайского коронавируса.

Источник: первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник на брифинге 28 января

Источник: "К счастью, в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус.

Единственное, что хочу напомнить, что город полностью готов и организационно, и технически, и технологически, чтобы дать ответ на любые вызовы в части гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус".

Детали: Поворозник призвал столичных жителей не заниматься самолечением и при малейших проявлениях болезни – температура, затрудненное дыхание, кашель – звонить своему семейному врачу и выполнять его рекомендации.

Он также напомнил, что разные виды коронавирусов диагностируют с 1979 года, и в Киеве есть несколько лабораторий с необходимыми реагентами для проведения исследований.

Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • По состоянию на 27 января общее количество смертей от коронавируса составляло 80 человек, а количество инфицированных – 2794 человека. Но уже 28 января количество погибших возросло по меньшей мере до 106 человек.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период – до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.
  • С 27 января Китай сообщил, что приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине пока не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Посольства Украины в Китае рекомендует украинцам, которые находятся в КНР, покинуть страну в связи с распространением короноавируса. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
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