В Киеве коронавируса нет – КГГА

По состоянию на 28 января в Киеве не зафиксировано ни одного случая китайского коронавируса.

Источник: первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник на брифинге 28 января

Источник: "К счастью, в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус.

Единственное, что хочу напомнить, что город полностью готов и организационно, и технически, и технологически, чтобы дать ответ на любые вызовы в части гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус".

Детали: Поворозник призвал столичных жителей не заниматься самолечением и при малейших проявлениях болезни – температура, затрудненное дыхание, кашель – звонить своему семейному врачу и выполнять его рекомендации.

Он также напомнил, что разные виды коронавирусов диагностируют с 1979 года, и в Киеве есть несколько лабораторий с необходимыми реагентами для проведения исследований.

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