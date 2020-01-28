Первый заместитель директора ГБР: Нужно выяснить все обстоятельства дела Майдана

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который ранее представлял интересы Виктора Януокивча, считает, что дело о преступлениях против Майдана должно быть рассмотрена всесторонне.

Источник: брифинг Бабикова

Прямая речь в ответ на вопрос, не превратят ли "Революцию достоинства" в "переворот": "Революция достоинства" случилась именно потому, что в обществе назрели те отношения, когда верхушка не понимала другое общество. Революция – это объективные события, которые имели место.

Однако органы досудебного расследования должны выяснить и исследовать все обстоятельства, о которых заявляет как одна сторона, так и другая. Именно таким образом может быть обеспечено объективное выяснение и предоставление обществу ответа о том, что имело место в '14 -м году".

Детали: На вопрос, будет ли он готов подписать подозрение Виктору Януковичу, Бабиков ответил: "Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования... Моя должность – первый заместитель директора ГБР, я не наделен процессуальными полномочиями составлять подозрение, подписывать или утверждать его".

На то, что прокурор Алексей Донской называл его "преданным" Януковичу, Бабиков ответил, что не помнит такого прокурора.

Также он заявил, что "ни в одном уголовном производстве не осуществлял защиту Януковича".

Кроме того, Бабиков заверил, что в 2012 году, когда объявляли в розыск Арсена Авакова как бывшего руководителя Харьковской областной госадминистрации, он мог разве что освещать это информационно. "У меня нет и не было никогда никаких отношений с Аваковым", – сказал он.

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