Венедиктова: Требую от каждого управления ГБР результатов расследований
Пятница, 3 января 2020, 22:42
В Государственном бюро расследований состоялось координационное совещание с участием и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой и руководителей территориальных управлений Государственного бюро расследований.
Источник: ГБР
Прямая речь Венедиктовой: "Это наша первая совместная встреча. В дальнейшем подобные совещания будут проводиться систематически. Поэтому я требую от каждого территориального управления конкретных результатов расследований уголовных производств".
Детали: В ГБР отмечают, что по итогам совещания руководство центрального аппарата и теруправлений ГБР обсудили планы совместной эффективной деятельности теруправлений для налаживания эффективной работы и осуществления досудебного расследования в определенный законом срок.
Предыстория:
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
- Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
- Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом, который вредит репутации органа.
Украинская правда