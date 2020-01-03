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Венедиктова: Требую от каждого управления ГБР результатов расследований

Пятница, 3 января 2020, 22:42
Венедиктова: Требую от каждого управления ГБР результатов расследований

В Государственном бюро расследований состоялось координационное совещание с участием и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой и руководителей территориальных управлений Государственного бюро расследований.

Источник: ГБР

Прямая речь Венедиктовой: "Это наша первая совместная встреча. В дальнейшем подобные совещания будут проводиться систематически. Поэтому я требую от каждого территориального управления конкретных результатов расследований уголовных производств".

Детали: В ГБР отмечают, что по итогам совещания руководство центрального аппарата и теруправлений ГБР обсудили планы совместной эффективной деятельности теруправлений для налаживания эффективной работы и осуществления досудебного расследования в определенный законом срок.

Предыстория:

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
  • Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом, который вредит репутации органа.

Украинская правда
Темы: ГБР
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