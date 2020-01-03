Венедиктова: Требую от каждого управления ГБР результатов расследований

В Государственном бюро расследований состоялось координационное совещание с участием и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой и руководителей территориальных управлений Государственного бюро расследований.

Источник: ГБР

Прямая речь Венедиктовой: "Это наша первая совместная встреча. В дальнейшем подобные совещания будут проводиться систематически. Поэтому я требую от каждого территориального управления конкретных результатов расследований уголовных производств".

Детали: В ГБР отмечают, что по итогам совещания руководство центрального аппарата и теруправлений ГБР обсудили планы совместной эффективной деятельности теруправлений для налаживания эффективной работы и осуществления досудебного расследования в определенный законом срок.

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