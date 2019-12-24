ВАКС продлил арест Грымчаку по 14 февраля

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Вторник, 24 декабря 2019, 22:25

Высший антикоррупционный продлил арест для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно: "24 декабря следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ...

Подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 миллион 999 тысяч 761 гривна".

Что было раньше:  21 декабря Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с 6 до 2 миллионов гривен.

Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
  • 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
  • Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег. 
  • На следующий день Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда.
  • 17 августа решением Деснянского суда г.Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко был взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн. 
  • 22 октября Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.
  • 13 ноября Высший антикоррупционный суд продлил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Детективы НАБУ ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Грымчака, поскольку ему якобы предлагали должность министра в ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: Грымчак суд МВОТ


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