ВАКС продлил арест Грымчаку по 14 февраля

Высший антикоррупционный продлил арест для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно: "24 декабря следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ...

Подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 миллион 999 тысяч 761 гривна".

Что было раньше: 21 декабря Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с 6 до 2 миллионов гривен.

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