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Главные новости пятницы и ночи: следственный эксперимент по делу Шеремета, законопроект о рынке земли

Суббота, 4 января 2020, 07:00

Следственный эксперимент по делу Шеремета, законопроект об обороте земель сельхозназначения подан ко второму чтению - новости, которые были актуальны 3 января.

О деле Шеремета

Опубликовано видео, на котором видно, как Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, проходит следственный эксперимент.

В Киеве на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского вечером с 2 на 3 января проводили следственный эксперимент по делу убийства Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко, правоохранителей и криминалистов.

Кузьменко, одетая в одежду, похожую на ту, в которой была подозреваемая на видеозаписях с камер наблюдения накануне убийства Шеремета

О земле

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

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Темы: земляДело Шеремета
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