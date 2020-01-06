Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

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Понедельник, 6 января 2020, 17:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!"

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрелаавтомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозилнанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 



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