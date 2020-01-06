Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Д ональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!"

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним: