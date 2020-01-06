Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия
Понедельник, 6 января 2020, 16:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Источник: Twitter Трампа
Прямая речь: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!"
IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020
Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
Напомним:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- 3 января во время воздушного обстрелаавтомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозилнанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".