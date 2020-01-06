Полиция задержала трех парней на выступлении российской блогерши в Киеве

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Понедельник, 6 января 2020, 22:40

Полиция задержала трех человек во время выступления в Киеве российской блогерши Александры Митрошиной.

Источник: Facebook-страница полиции Киева, общественного движения "Видсич"

Полиция дословно: "Поступило сообщение о том, что на улице Казацкой неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью...

На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их было неоднократно предупреждено о задержании в случае невыполнения законных требований.

В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевский управления полиции".

Детали: Полиция сообщает, что на двух задержанных составили административный протокол об административном правонарушении по ст. 173 (Мелкое хулиганство). Также правоохранители составили админматериалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с двумя предварительно задержанными. Впоследствии всех участников события отпустили.

Движение: "Видсич" заявляет, что их активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий пришли на выступление Митрошина, чтобы спросить "чей Крым?", Поскольку та в 2018 году въезжала на полуостров не из Украины.

Дословно движение "Видсич": "Активисты пришли спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины и задать простой вопрос: "Чей Крым?" Однако, в ответ от ее фанатов получили угрозы, даже убийства".

Украинская правда
Темы: Киев полиция Крым


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