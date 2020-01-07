Санчес возглавит правительство меньшинства в Испании

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Вторник, 7 января 2020, 17:02

Премьер-министр Испании Педро Санчес с минимальным преимуществом получил вотум доверия в парламенте, что позволило ему сформировать правительство с левым Podemos.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

За такой коалиционное правительство отдало голоса 167 депутатов, тогда как против проголосовали 165.

Решающим стало решение каталонских и баскских депутатов - они воздержались, благодаря чему и удалось сформировать правительство меньшинства.

При этом первая попытка проголосовать за таки правительство, которое состоялось два дня назад была неудачной - для положительного решения не хватило одного голоса. Этот голос предоставила депутат Podemos Аинf Видал, которая прибыла на голосование по госпиталя где лечит рак

В испанском парламенте Социалистическая партия Санчос имеет 120 мандатов, а Podemos- 35. Этого хватает для большинства, ведь всего в парламенте 350 мест.

Вместе с тем это будет первое коалиционное правительство Испании с момента восстановления демократии в 1978 году, после диктатуры Франко.

Темы: Испания


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