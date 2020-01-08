СМИ: Наемников ЧВК Вагнера бесплатно лечат в связанной с Путиным клинике

Принадлежащая страховой компании Согаз клиника в Санкт-Петербурге, которой управляют и частично владеют связанные с Владимиром Путиным люди, лечит от ранений бойцов из ЧВК Вагнера.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Медицинское обслуживание российских частных военных специалистов, раненых за границей, главным образом в Сирии и Ливии, показывает, что наемники получают косвенную поддержку от российской элиты, хотя Кремль и отрицает, что они воюют по указанию российских властей.

Клиника принадлежит одной из крупнейших российских страховых компаний – акционерному обществу Согаз. Среди его акционеров и топ-менеджеров есть родственники президента России и другие связанные с ним люди.

Командир одного из подразделений ЧВК Вагнера Александр Кузнецов, который лечится в этой клинике, подтвердил, что был в Ливии, и сказал, что россияне там "ведут борьбу с международным терроризмом для защиты интересов Москвы".

Персонал клиники подтвердил, что имя пациента Александр Кузнецов.

Клиника Согаза, которая лечит раненых вагнеровцев, открылась в 2010 году в центре Петербурга.

Эта больница предлагала медицинские услуги ЧВК Вагнера как минимум с 2016 года, рассказал бывший наемник, который лечился в клинике. Он сказал, что попал туда после тяжелого ранения в Сирии. В одно время с ним там лечились еще пятеро или шестеро раненых вагнеровцев.

Сотрудник клиники подтвердил, что там лечатся раненные за границей бойцы.

Согаз по контракту с российскими ведомствами страхует жизнь и здоровье служащих российской армии и национальной гвардии, следует их данных официального сайта госзакупок.

При этом лечение вагнеровцев было бесплатным. Только одна из медицинских услуг, которую получил один из раненых наемников, стоила около $10.000.

По российским законам медицинские учреждения обязаны сообщать в полицию, если к ним поступают пациенты с травмами насильственного характера, а участвовать в военных конфликтах в качестве наемников считается преступлением.

Генеральный директор клиники Владислав Баранов – деловой партнер одной из дочерей Путина Марии Воронцовой. У Рейтер нет информации о том, что она как-то участвовала в принятии решения об оказании медицинских услуг бойцам ЧВК Вагнера.

По телефону Баранов сказал Рейтер: "Забудьте про наши клиники, я вам советую". В ответ на сообщение с вопросами он написал: "Я общаться с вами не желаю".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков написал в ответ на вопросы: "Мы не располагаем такой информацией вообще".

Министерство обороны, дочь Путина и Согаз не ответили на запросы о комментариях.

Российские власти отрицают использование наемников и говорят, что те, кто воевал в Украине и в Сирии, были добровольцами.