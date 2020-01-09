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Орбан: Чтобы изменить отношения с Украиной, нужна встреча с Зеленским

Четверг, 9 января 2020, 14:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "великой страной" и заявил, что ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blikk.hu.

"Украина - большая страна, и ведет себя таким образом", - отметил премьер-министр, который добавил, что после выборов президента Украины венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние встречи, однако этого так и не произошло.

"Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи", - сказал он.

"Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди", - добавил Орбан.

Как известно, правительство Орбана протестует против образовательного и языкового законов Украины. Киев считает, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.

В ноябре Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, на допросе в рамках процедуры импичмента президента рассказал, что Орбан и президент РФ Владимир Путин "активно очернял Украину" перед Дональдом Трампом, "заявляя, что она коррумпирована, говоря, что Зеленский подчиняется олигархам, в частности вспоминая одного олигарха Коломойского, негативно формируя картину Украины и даже лично президента Зеленского".

Темы: Венгриямеждународные отношенияЗеленский
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