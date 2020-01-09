На Донбассе ранен украинский боец

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе 9 января получил ранения Украинский военный.

Источник: Facebook-страница штаба Операции объединенных сил

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: В течение суток 9 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики стреляли позиции защитников Павлополя.

Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов был осуществлен обстрел позиций вблизи населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".