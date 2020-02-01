Ермак: Власть допускает ошибки, готова прислушиваться к критике

Украинская власть уже думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасса, чтобы после прекращения войны этот регион стал успешным и процветающим.

Источник: помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью "KRYM – критическое мышление", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ермака: "Уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса".

Детали: По словам помощника президента, это будет "самая большая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным и процветающим".

Прямая речь: "Что касается экономики, в жизни так иногда бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом".

Детали: Также Ермак отметил необходимость активно информировать население на временно оккупированных территориях о том, что сегодня происходит в Украине, чего раньше со стороны государства делалось недостаточно.

Дословно: "Сегодня все это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом", - сообщил он.

Детали: Вместе с тем помощник Зеленского заявил, что власть признает, что допускает ошибки и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме.

Прямая речь: "Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого".

"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы. Если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, ... мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня исправлять это".