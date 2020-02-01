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Єрмак: Влада припускається помилок, готова прислухатися до критики

Субота, 1 лютого 2020, 22:20
Єрмак: Влада припускається помилок, готова прислухатися до критики

Українська влада вже думає над тим, як буде відновлювати і розвивати Донбасу, щоб після припинення війни цей регіон став успішним і процвітаючим.

Джерело: помічник президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "KRYM - критичне мислення", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Уже сьогодні ми говоримо і думаємо про розвиток. Сьогодні, наприклад, завершується робота з формування зі Світовим банком великого фонду, з великою кількістю міжнародних і українських донорів, який буде направлений саме на розвиток цього регіону, на відновлення Донбасу".

Деталі: За словами помічника президента, це буде "найбільша перемога України, коли після припинення війни цей регіон стане успішним і процвітаючим".

Пряма мова: "Що стосується економіки, у житті так іноді буває, що сьогодні все, що там сталося, дає можливість абсолютно з іншої точки зору подивитися на цю територію. Можливо, у майбутньому це буде якийсь новітній економічний хаб, і там будуть розвиватися напрямки, про які ми навіть не мріяли і не говорили про це".

Деталі: Також Єрмак наголосив на необхідності активно інформувати населення на тимчасово окупованих територіях про те, що сьогодні відбувається в Україні, що раніше з боку держави робилося недостатньо.

Дослівно: "Сьогодні все це потрібно виправляти. Багато людей, які живуть там, хочуть повернутися в Україну, ми знаємо про це", - повідомив він.

Деталі: Разом з тим помічник Зеленського заявив, що влада визнає, що допускає помилки і готова прислухатися до критики, якщо вона лунає у цивілізованій формі.

Пряма мова: "Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, приймалися рішення (у Верховній Раді - ред.), які не відповідають тому, що було записано у програмі партії ("Слуга народу"- ред.). Є помилки, і ми не приховуємо цього".

"Ми вирішили міняти все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато, але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи. Якщо сьогодні лунає критика, саме критика, а не образи,. .. ми бачимо, прислухаємося і ми готові сьогодні виправляти це".

Теми: ДонбасОРДЛОСлуга народуАндрій Єрмак
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