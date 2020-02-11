У Богдана перед заявлением об увольнении был неприятный разговор с Зеленским

Председатель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке после неприятного разговора с президентом Владимиром Зеленским 10 февраля.

Источник: статья УП "Турборежим Богдана. Как ворвался в команду Зеленского и ушел экс-глава ОПУ"

Дословно: "По словам двух источников в Офисе президента, утром у Зеленского и Богдана был неприятный разговор, во время которого последний предложил главе государства написать заявление об увольнении. Зеленский сказал: иди и пиши".

Детали: Собеседники УП рассказали, что Богдан хотел уволиться еще после инцидента с помощником Зеленского Андреем Ермаком, который отвечал за решение "иранского кризиса", но тогда его отговорили заместители и ближайшее окружение.

Рассказывали, что уговаривать Богдана не увольняться "приехала куча людей во власти", в результате чего глава Офиса президента "угомонился на время".

Но Зеленский на фоне этого и дальше демонстрировал свою приверженность Ермаку.

В частности, 1 февраля президент в своем Офисе проводил интервью с потенциальными кандидатами в обновленное правительство. На этих собеседованиях Богдана не было, но присутствовали первый помощник Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук и Ермак.

По данным источников УП, последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился в том числе с Папой Римским. В ней президента сопровождал Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого отношения с Богданом также не сложились.

Говорят, что в этом случае у Богдана сработало уже личное оскорбление, потому что он греко-католик со Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.

Что было раньше: 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, а другим указом назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

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