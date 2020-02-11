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Богдан перед заявою про звільнення мав неприємну розмову з Зеленським

Вівторок, 11 лютого 2020, 14:51
Богдан перед заявою про звільнення мав неприємну розмову з Зеленським

Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку після неприємної розмови з президентом Володимиром Зеленським 10 лютого.

Джерело: стаття УП "Турборежим Богдана. Як увірвався в команду Зеленського та пішов ексглава ОПУ"

Дослівно: "За словами двох джерел в Офісі президента, вранці Зеленський та Богдан мали неприємну розмову, під час якої останній cказав, що хоче написати заяву про звільнення, якщо президент цього хоче. Зеленський сказав: іди та пиши".

Деталі: Співрозмовники УП розповіли, що Богдан хотів звільнитися ще після інциденту з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, який відповідав за вирішення "іранської кризи", але тоді його відмовили заступники та найближче оточення.

Казали, що вмовляти Богдана не звільнятися "приїхала купа людей у владі", у результаті чого голова Офісу президента "вгамувався на час".

Але Зеленський на тлі цього і далі демонстрував свою прихильність до Єрмака.

Зокрема, 1 лютого президент у своєму Офісі проводив інтерв'ю із потенційними кандидатами до оновленого уряду. На цих співбесідах Богдана не було, але були присутні перший помічник Сергій Шефір, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Єрмак.

За даними джерел УП, останньою краплею для Богдана стала поїздка Зеленського до Італії, де він зустрівся зокрема із Папою Римським. У ній президента супроводжував Єрмак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у якого відносини із Богданом також не склалися.

Кажуть, що у цьому випадку у Богдана спрацювала вже особиста образа, адже він греко-католик зі Львова, і його не взяли у відрядження у Ватикан.

Що передувало: 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента, а іншим указом призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.

Передісторія: 

  • 10 лютого Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.
  • Співрозмовники УП на Банковій розповіли, що Богдан після Нового року показово відійшов від багатьох справ. Він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради, а прем'єру Олексію Гончаруку сказав розбиратись у своїх повноваженнях самому
  • За даними УП, Богдан вирішив відсторонитись від роботи з Кабміном через конфлікт з Єрмаком

Українська правда

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Теми: БогданЗеленськийАндрій Єрмакзвільнення
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