Подозреваемый в убийстве Ноздровской говорит, что его заставили взять на себя вину силовики

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Среда, 12 февраля 2020, 11:37

Подозреваемый в убийстве юристки Ирины Ноздроской Юрий Россошанский заявил, что его заставили взять на себя вину начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов и заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Источник: об этом в Facebook написала дочь убитой Ноздровской Анастасия

Прямая речь: "На судебном заседании (11 февраля), Россошанский Юрий, убийца моей мамы, заявил, что он этого не делал и его Аброськин и Небитов заставили взять это на себя, под угрозой убийства его сына - виновника в смерти моей тети Сапатинской Светланы!".

Детали: 11 февраля Шевченковский районный суд продлил Россошанскому-старшему действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также, по словам дочери Ноздровской, суд амнистировал сына подозреваемого в убийстве Ноздровской Дмитрия Россошанского, которого в 2018 году осудили на 7 лет за смертельный наезд на сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.

В 2018 году Обуховский районный суд приговорил мужчину на 7 лет. А в июле 2019-го Апелляционный суд Киевской области оставил приговор в силе.

Россошанского-младшего освободили от отбывания наказания в ноябре 2019 года. Постановление вступило в законную силу 29 января 2020 после обжалования прокурора.

Решение принял судья Кагарлицкого районного суда Киевской области на основании закона "Об амнистии" в 2016 году. Прокуратура обжаловала решение в апелляционном суде, но суд отказался удовлетворить ходатайство и 29 января Россошанского-младшего должны были освободить.

Ходатайство об амнистии рассматривал Кагарлицкий суд, потому что Дмитрий Россошанский отбывал наказание в Кагарлыкской исправительной колонии №115.

Адвокат Россошанского-младшего в суде обосновывал ходатайство об амнистии тем, что по состоянию на 2016-2017 год у него был несовершеннолетний ребенок и он не лишался родительских прав, поэтому подпадает под действие закона "Об амнистии".

Дмитрий Россошанский находился в местах лишения свободы с 20.07.2016 года по конец января 2020 года.

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Напомним:

  • 1 января 2018 года полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря.
  • Она погибла от множественных колото-резаных ран.
  • 8 января полиция сообщила, что установила и задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть в 2015 году сестру юристки.
  • Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.
  • В июле 2018 года Россошанскому изменили подозрение на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Украинская правда
Темы: убийство Киев полиция


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