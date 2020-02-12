Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемый в убийстве Ноздровской говорит, что его заставили взять на себя вину силовики

Среда, 12 февраля 2020, 10:37
Подозреваемый в убийстве Ноздровской говорит, что его заставили взять на себя вину силовики

Подозреваемый в убийстве юристки Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что его заставили взять на себя вину начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов и заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Источник: об этом в Facebook написала дочь убитой Ноздровской Анастасия

Прямая речь: "На судебном заседании (11 февраля), Россошанский Юрий, убийца моей мамы, заявил, что он этого не делал и его Аброськин и Небитов заставили взять это на себя, под угрозой убийства его сына - виновника в смерти моей тети Сапатинской Светланы!".

Детали: 11 февраля Шевченковский районный суд продлил Россошанскому-старшему действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также, по словам дочери Ноздровской, суд амнистировал сына подозреваемого в убийстве юристки Дмитрия Россошанского, которого в 2018 году осудили на 7 лет за смертельный наезд на сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.

В 2018 году Обуховский районный суд приговорил мужчину на 7 лет. А в июле 2019-го Апелляционный суд Киевской области оставил приговор в силе.

Россошанского-младшего освободили от отбывания наказания в ноябре 2019 года. Постановление вступило в законную силу 29 января 2020 после обжалования прокурора.

Решение принял судья Кагарлицкого районного суда Киевской области на основании закона "Об амнистии" в 2016 году. Прокуратура обжаловала решение в апелляционном суде, но суд отказался удовлетворить ходатайство и 29 января Россошанского-младшего должны были освободить.

Ходатайство об амнистии рассматривал Кагарлицкий суд, потому что Дмитрий Россошанский отбывал наказание в Кагарлыкской исправительной колонии №115.

Адвокат Россошанского-младшего в суде обосновывал ходатайство об амнистии тем, что по состоянию на 2016-2017 год у него был несовершеннолетний ребенок и он не лишался родительских прав, поэтому подпадает под действие закона "Об амнистии".

Дмитрий Россошанский находился в местах лишения свободы с 20.07.2016 года по конец января 2020 года.

Читайте также: Убийство Ноздровской. При чем здесь люди Саакашвили, Авакова и шесть "причастных"

Напомним:

  • 1 января 2018 года полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря.
  • Она погибла от множественных колото-резаных ран.
  • 8 января полиция сообщила, что установила и задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть в 2015 году сестру юристки.
  • Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.
  • В июле 2018 года Россошанскому изменили подозрение на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоКиевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: