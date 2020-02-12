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Підозрюваний у вбивстві Ноздровської каже, що його змусили взяти на себе провину силовики

Середа, 12 лютого 2020, 10:37
Підозрюваний у вбивстві Ноздровської каже, що його змусили взяти на себе провину силовики

Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрій Россошанський заявив, що його змусили взяти на себе провину начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов і заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Джерело: про це у Facebook написала донька вбитої Ноздровської Анастасія

Пряма мова: "На судовому засіданні (11 лютого), Россошанський Юрій, вбивця моєї мами, заявив, що він цього не робив і його Аброськін і Нєбітов змусили взяти це на себе, під погрозою вбивства його сина - винуватця в смерті моєї тітки Сапатінськоі Світлани!".

Деталі: 11 лютого Шевченківський районний суд продовжив Россошанському-старшому дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, за словами доньки Ноздровської, суд амністував сина підозрюваного у вбивстві юристки Дмитра Россошанського, якого у 2018 році засудили на 7 років через смертельний наїзд на сестру Ноздровської – Світлану Сапатінську.

У 2018 році Обухівський районний суд засудив чоловіка на 7 років. А в липні 2019-го Апеляційний суд Київської області залишив вирок у силі.

Россошанського-молодшого звільнили від відбування покарання у листопаді 2019 року. Ухвала набрала законної сили 29 січня 2020 року після оскарження прокурора.

Рішення прийняв суддя Кагарлицького районного суду Київської області на підставі закону "Про амністію" у 2016 році. Прокуратура оскаржила рішення в апеляційному суді, але суд відмовився задовольнити клопотання і 29 січня Россошанського-молодшого мали б звільнити.

Клопотання про амністію розглядав кагарлицький суд, тому що Дмитро Россошанський відбував покарання у Кагарлицькій виправній колонії №115.

Адвокат Россошанського-молодшого у суді обгрунтовував клопотання про амністію тим, що станом на 2016-2017 рік у нього була неповнолітня дитина і він не позбавлявся батьківський прав, тому підпадає під дію закону "Про амністію".

Дмитро Россошанський знаходився у місцях позбавлення волі з 20.07.2016 року по кінець січня 2020 року.

Читайте також: Вбивство Ноздровської. До чого тут люди Саакашвілі, Авакова і шість "причетних"

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вбивствоКиївполіція
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