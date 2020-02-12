Підозрюваний у вбивстві Ноздроської каже, що його змусили взяти на себе провину силовики
Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздроської Юрій Россошанський заявив, що його змусили взяти на себе провину начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов і заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
Джерело: про це у Facebook написала донька вбитої Ноздровської Анастасія
Пряма мова: "На судовому засіданні (11 лютого), Россошанський Юрій, вбивця моєї мами, заявив, що він цього не робив і його Аброськін і Нєбітов змусили взяти це на себе, під погрозою вбивства його сина - винуватця в смерті моєї тітки Сапатінськоі Світлани!".
Деталі: 11 лютого Шевченківський районний суд продовжив Россошанському-старшому дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також за словами доньки Ноздровської, суд амністував Дмитра Россошанського, якого у 2018 році засудили на 7 років через смертельний наїзд на сестру Ноздровської – Світлану Сапатінську.
У 2018 році Обухівський районний суд засудив чоловіка на 7 років. А в липні 2019-го Апеляційний суд Київської області залишив вирок у силі.
Россошанського-молодшого звільнили від відбування покарання у листопаді 2019 року. Ухвала набрала законної сили 29 січня 2020 року після оскарження прокурора.
Рішення прийняв суддя Кагарлицького районного суду Київської області на підставі закону "Про амністію" у 2016 році. Прокуратура оскаржила рішення в апеляційному суді, але суд відмовився задовольнити клопотання і 29 січня Россошанського-молодшого мали б звільнити.
Клопотання про амністію розглядав кагарлицький суд, тому що Дмитро Россошанський відбував покарання у Кагарлицькій виправній колонії №115.
Адвокат Россошанського-молодшого у суді обгрунтовував клопотання про амністію тим, що станом на 2016-2017 рік у нього була неповнолітня дитина і він не позбавлявся батьківський прав, тому підпадає під дію закону "Про амністію".
Дмитро Россошанський знаходився у місцях позбавлення волі з 20.07.2016 року по кінець січня 2020 року.
Читайте також: Вбивство Ноздровської. До чого тут люди Саакашвілі, Авакова і шість "причетних"
Нагадаємо:
- 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юрист і активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.
- Вона загинула від множинних колото-різаних ран.
- 8 січня 2018 року поліція повідомила, що встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської Юрія Россошанського, батька Дмитра Россошанського, який збив на смерть у 2015 році сестру юристки.
- Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.
- У липні Россошанському змінили підозру на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.