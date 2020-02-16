В РФ рассказали, чего хотят для проведения "нормандского саммита"

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 22:01

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Источник: Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК

Прямая речь Грушко: "Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей".

Детали: По его словам, главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", — добавил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

Прямая речь: "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета".

Что предшествовало: В субботу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" состоялся в апреле этого года, но ожидает шагов навстречу.

Зеленский также исключил возможность того, что Украина будет вести "прямой диалог" с главарями самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
  • Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.

Украинская правда
Темы: нормандский формат Росcия Минские соглашения Донбасс


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