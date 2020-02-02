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На Закарпатье горит церковь Василия Великого

Воскресенье, 2 февраля 2020, 02:00
На Закарпатье горит церковь Василия Великого

В Закарпатской области в городе Иршава горит деревянная церковь Святого Василия Великого.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В ночь на 2 февраля возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого, на ул. Набережной в городе Иршава. Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 00:55"

Детали: Над ликвидацией пожара работают 5 единиц техники и 25 спасателей. В 1:45 пожар локализован. Сейчас спасатели работают над ликвидацией.

По предварительной информации пострадавших нет.

 
ГСЧС
 
ГСЧС

Николай Донев, УП

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Темы: пожарЗакарпатье
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