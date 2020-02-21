МВД о Новых Санжарах: 23 задержанных отпустили, 5 полицейских в больнице
Сейчас ситуация Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, спокойная. В поселке продолжаются следственные действия связаны со столкновениями накануне.
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "Ситуация в поселке спокойная, продолжаются следственные действия по факту вчерашних столкновений.
Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сожителей. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев".
Детали: Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с людьми в санатории.
Все, кто прибыл из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.
20 февраля полиция задержала 24 наиболее агрессивных лиц. Их доставили в территориальные отделения Нацполиции.
Сейчас все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей.
Во время столкновений пострадали 9 полицейских: 4-м оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой, 5-ро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании.
Некоторые правоохранители пострадали из-за попадания камней в голову.
Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.
Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.
Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских.
В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.
- Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.
- Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.