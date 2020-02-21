Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД о Новых Санжарах: 23 задержанных отпустили, 5 полицейских в больнице

Пятница, 21 февраля 2020, 10:41
МВД о Новых Санжарах: 23 задержанных отпустили, 5 полицейских в больнице

Сейчас ситуация Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, спокойная. В поселке продолжаются следственные действия связаны со столкновениями накануне.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Ситуация в поселке спокойная, продолжаются следственные действия по факту вчерашних столкновений.

Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сожителей. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев".

Детали: Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с людьми в санатории.

Все, кто прибыл из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

20 февраля полиция задержала 24 наиболее агрессивных лиц. Их доставили в территориальные отделения Нацполиции.

Сейчас все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей.

 

Во время столкновений пострадали 9 полицейских: 4-м оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой, 5-ро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании.

Некоторые правоохранители пострадали из-за попадания камней в голову.

 

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских.

В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.

Знать больше: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.
  • Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.
  • Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Полтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: