Будут арестованы как минимум семь человек за события в Новых Санжарах – Аваков
В результате столкновений с полицией в Новых Санжарах Полтавской области были задержаны и отпущены 24 человека, семь протестующих получат подозрения с ходатайством в суд о "прямом аресте".
Источник: министра внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Вчера 24 человека сходу задержали. Потом отпустили, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение.
Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев".
Детали: Министр сказал, что еще шестеро граждан в ближайшие сутки получат от полиции "подозрения с предложением суду прямого ареста": "Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас в больнице с перебитым лицом и сломанными костями; те, кто бросал камни в автобус; те, кто кричал "мы вас всех сожжем".
Аваков также отметил, что у Нацгвардии не было средств нападения: "Они все были без резиновых палок, с голыми руками и щитами, чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что "нас тут избили зверски".
В то же время, по его словам, среди протестовавших не оказалось ни одного пострадавшего.
Что предшествовало: Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы протестов понесут уголовную ответственность.
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Предыстория:
- Местные жители, узнав, что эвакуированных повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.