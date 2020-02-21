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Будут арестованы как минимум семь человек за события в Новых Санжарах – Аваков

Пятница, 21 февраля 2020, 22:49
Будут арестованы как минимум семь человек за события в Новых Санжарах – Аваков

В результате столкновений с полицией в Новых Санжарах Полтавской области были задержаны и отпущены 24 человека, семь протестующих получат подозрения с ходатайством в суд о "прямом аресте".

Источник: министра внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вчера 24 человека сходу задержали. Потом отпустили, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение.

Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев".

Детали: Министр сказал, что еще шестеро граждан в ближайшие сутки получат от полиции "подозрения с предложением суду прямого ареста": "Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас в больнице с перебитым лицом и сломанными костями; те, кто бросал камни в автобус; те, кто кричал "мы вас всех сожжем".

Аваков также отметил, что у Нацгвардии не было средств нападения: "Они все были без резиновых палок, с голыми руками и щитами, чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что "нас тут избили зверски". 

В то же время, по его словам, среди протестовавших не оказалось ни одного пострадавшего.

Что предшествовало: Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы протестов понесут уголовную ответственность.

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

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Темы: АваковкоронавирусМВДполицияарест
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