Гончарук о встрече с Тигипко: Нужно усилить правительство

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Среда, 26 февраля 2020, 14:16

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что действительно встречался с бизнесменом и бывшим политиком Сергеем Тигипко, поскольку сейчас ищут людей в правительство.

Источник: Гончарук на брифинге после заседания Кабмина 26 февраля

Прямая речь: "Господина Сергея Тигипко я действительно видел, с ним встречался, как со многими другими.

Я за последний месяц где-то посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общения у меня было очень много с разными людьми. Но больше комментировать нечего".

Детали: Вместе с тем он добавил, что сейчас речь о его увольнении или отставке не идет.

По словам Гончарука, правительство работает в "нормальном, обычном режиме", и "каждый день наступает на хвост какой-то коррупционной лавочке", а сам он никаких заявлений об отставке не писал и с президентом таких тем не обсуждал.

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Гончарук Тигипко Кабинет министров


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