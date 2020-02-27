Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвиняемому по делу Гандзюк вручили новое подозрение

Четверг, 27 февраля 2020, 10:08
Обвиняемому по делу Гандзюк вручили новое подозрение

Правоохранители сообщили о новом подозрении бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, обвиняемому по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины)".

Детали: В ведомстве фамилии подозреваемого не называют, однако источник УП отметил, что речь идет о Павловском.

Новые подозрения 4 лицам сообщили 26 февраля. В частности сообщили о подозрении Павловскому, по версии следствия, руководителю преступной организации. Бывший помощник нардепа сейчас находится под стражей. Также сообщили о подозрении и избрали меры пресечения другим соучастникам.

Кроме того силовики провели 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

Обыски прошли из-за новых обстоятельств в производствах по факту нападения на Гандзюк и создании указанной преступной организации.

Также 26 февраля суд позволил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.

Что было раньше: Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

20 января правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

"Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки"

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкнападениеОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: