Обвиняемому по делу Гандзюк вручили новое подозрение
Правоохранители вручили новое подозрение бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, обвиняемому по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины)".
Детали: В ведомстве фамилии подозреваемого не называют, однако источник УП отметил, что речь идет о Павловском.
Новые подозрения 4 лицам сообщили 26 февраля. В частности сообщили о подозрении Павловскому, по версии следствия, руководителю преступной организации. Бывший помощник нардепа сейчас находится под стражей. Также сообщили о подозрении и избрали меры пресечения другим соучастникам.
Кроме того силовики провели 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.
Обыски прошли из-за новых обстоятельств в производствах по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк и создании указанной преступной организации.
Также 26 февраля суд позволил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.
Что было раньше: Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.
20 января правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".
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История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.