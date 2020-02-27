Обвиняемому по делу Гандзюк вручили новое подозрение

Правоохранители вручили новое подозрение бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, обвиняемому по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины)".

Детали: В ведомстве фамилии подозреваемого не называют, однако источник УП отметил, что речь идет о Павловском.

Новые подозрения 4 лицам сообщили 26 февраля. В частности сообщили о подозрении Павловскому, по версии следствия, руководителю преступной организации. Бывший помощник нардепа сейчас находится под стражей. Также сообщили о подозрении и избрали меры пресечения другим соучастникам.

Кроме того силовики провели 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

Обыски прошли из-за новых обстоятельств в производствах по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк и создании указанной преступной организации.

Также 26 февраля суд позволил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.

Что было раньше: Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

20 января правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

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