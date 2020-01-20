Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, офис генпрокурора

Дословно: "Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

Детали: Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

ZN.UA со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах сообщает, что адвокаты и врачи Павловского пытаются защитить его от перевозки в Киев.

Подозреваемого якобы должны доставить в Печерский райсуд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на 2 месяца.

Местное издание "Мост" пишет, что Павловскому стало плохо и его увезла скорая помощь. Источники сообщили, якобы у него случился инсульт.

Что было раньше: В понедельник, 20 января, офис генпрокурора сообщил об обысках в Херсоне, связанных с прекращением деятельности преступной организации. Руководителем банды, по версии правоохранителей, был Павловский.

Злоумышленники под его руководством "совершали в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества".

Кроме того, правоохранители проводили обыски "с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк".

В частности, обыски провели у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-головы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

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