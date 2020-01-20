Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк

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Понедельник, 20 января 2020, 15:20

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа предыдущих созывов Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве над преступной организацией.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

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История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк убийство


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