Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа предыдущих созывов Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве над преступной организацией.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

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