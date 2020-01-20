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Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк

Понедельник, 20 января 2020, 14:20
Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, офис генпрокурора

Дословно: "Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

Детали: Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

ZN.UA со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах сообщает, что адвокаты и врачи Павловского пытаются защитить его от перевозки в Киев.

Подозреваемого якобы должны доставить в Печерский райсуд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на 2 месяца.

Местное издание "Мост" пишет, что Павловскому стало плохо и его увезла скорая помощь. Источники сообщили, якобы у него случился инсульт.

Что было раньше: В понедельник, 20 января, офис генпрокурора сообщил об обысках в Херсоне, связанных с прекращением деятельности преступной организации. Руководителем банды, по версии правоохранителей, был Павловский.

Злоумышленники под его руководством "совершали в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества".

Кроме того, правоохранители проводили обыски "с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Гандзюк".

В частности, обыски провели у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-головы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

"Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки"

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
  • 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюкубийство
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