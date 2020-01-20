Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк
Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа предыдущих созывов Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве над преступной организацией.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Дословно: "Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".
Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.
Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
"Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки"
История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.